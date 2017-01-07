Площадь пожара в здании на Ярославском шоссе составляет 300 кв. м

«По адресу: Ярославском шоссе д. 55, корп. 1, в отдельно стоящем двухэтажном административном здании происходит горение на площади 300 кв. м. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС приступили к спасению людей и ликвидации пожара», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил Агентству «Москва», что по указанному адресу загорелась гостиница.