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06:59 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Площадь пожара в здании на Ярославском шоссе составляет 300 кв. м

Пожар площадью 300 кв. м происходит в здании на северо-востоке Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

«По адресу: Ярославском шоссе д. 55, корп. 1, в отдельно стоящем двухэтажном административном здании происходит горение на площади 300 кв. м. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС приступили к спасению людей и ликвидации пожара», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил Агентству «Москва», что по указанному адресу загорелась гостиница.

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