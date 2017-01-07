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13:27 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске пенсионера засосало в канализационную трубу

Мужчина упал в люк теплотрассы, расчищая дорожку от снега.

87-летний мужчина упал в люк теплотрассы и попал в трубу канализационной сети у ГСК «Затулинец» на улице Виктора Уса.

Трагедия произошла 6 января в районе 17.00 по местному времени, сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Новосибирской области. Мужчина расчищал от снега территорию гаражно-строительного кооператива, оступился и упал в канализационный люк.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что коллектор примерно на треть заполнен водой, при этом вода быстро прибывает. Сотрудники МАСС попытались откачать воду помпами, но мужчину засосала труба канализационной сети. Его тело подняли на поверхность и передали полиции.

На месте работают сотрудники СК, обстоятельства происшествия уточняются.

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