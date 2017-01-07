В Китае арестовали мужчину спустя 21 год после преступления

Преступление произошло 22 декабря 1995 года в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун). Тогда преступник по имени Чэнь Сюйминь и четверо его пособников напали на инкассаторский автомобиль возле одного из банков, застрелив охранника и ранив другого, после чего они угнали автомобиль с 15 миллионами юаней (2,18 миллиона долларов США).

Спустя несколько недель полиции удалось арестовать четырех пособников Чэнь Сюйминя, а также еще 10 человек, причастных к подготовке вооруженного нападения на инкассаторов. У них были изъяты семь пистолетов, почти 300 патронов, более 20 самодельных гранат и часть украденных денег. Однако Чэнь Сюйминя схватить не удалось.