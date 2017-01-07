Источник: один человек погиб при пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы
Площадь пожара в двухэтажном здании превысила 300 квадратных метров.
Площадь пожара в двухэтажном здании превысила 300 квадратных метров.
МОСКВА, 7 января. Один человек погиб и семь пострадали при пожаре в гостинице на
«Двухэтажное здание гостиницы горит по адресу: Ярославское шоссе, дом 55, пожару присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале. Прибывшие на место ЧП пожарные проводят спасение людей, известно об одном погибшем и семи пострадавших», — сказал собеседник агентства.
На месте ЧП работают несколько бригад скорой помощи, вызваны автобусы для размещения людей, которые выведены из здания на улицу.
В настоящее время температура воздуха в Москве составляет минус 30 градусов. Движение по Ярославскому шоссе около места пожара ограничено сотрудниками ДПС.