Источник: один человек погиб при пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 7 января. Один человек погиб и семь пострадали при пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы, площадь пожара в двухэтажном здании составляет более 300 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

«Двухэтажное здание гостиницы горит по адресу: Ярославское шоссе, дом 55, пожару присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале. Прибывшие на место ЧП пожарные проводят спасение людей, известно об одном погибшем и семи пострадавших», — сказал собеседник агентства.