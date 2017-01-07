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07:36 (мск), источник: ТАСС

Источник: один человек погиб при пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы

Площадь пожара в двухэтажном здании превысила 300 квадратных метров.

МОСКВА, 7 января. Один человек погиб и семь пострадали при пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы, площадь пожара в двухэтажном здании составляет более 300 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

«Двухэтажное здание гостиницы горит по адресу: Ярославское шоссе, дом 55, пожару присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале. Прибывшие на место ЧП пожарные проводят спасение людей, известно об одном погибшем и семи пострадавших», — сказал собеседник агентства.

На месте ЧП работают несколько бригад скорой помощи, вызваны автобусы для размещения людей, которые выведены из здания на улицу.

В настоящее время температура воздуха в Москве составляет минус 30 градусов. Движение по Ярославскому шоссе около места пожара ограничено сотрудниками ДПС.

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