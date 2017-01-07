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12:46 (мск), источник: Newslab.ru

За обман канских пенсионеров будут судить телефонного мошенника

Следователями МО МВД России «Канский» направлено в суд многоэпизодное уголовное дело по факту телефонных мошенничеств, в которых пострадали 23 жителя Канска.

Как выяснили сотрудники полиции, мошенник звонил пожилым людям якобы от имени внука и просил перевести на счет денежные средства, необходимые для проведения срочной операции. Введенные в заблуждение потерпевшие перечислили на счет мужчины около 300 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий канским полицейским удалось задержать подозреваемого в совершении серии преступлений. Им оказался ранее судимый 27-летний житель города Куйбышева. Сотрудники уголовного розыска установили, что аналогичные преступления задержанный совершил на территории республик Саха Якутия, Крым, Кемеровской области и города Владивостока.

В отношении мужчины было возбуждено 23 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд.

Полиция призывает граждан быть внимательными и рекомендует уточнять информацию о звонившем, прежде чем перечислять ему деньги.

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