За обман канских пенсионеров будут судить телефонного мошенника

Как выяснили сотрудники полиции, мошенник звонил пожилым людям якобы от имени внука и просил перевести на счет денежные средства, необходимые для проведения срочной операции. Введенные в заблуждение потерпевшие перечислили на счет мужчины около 300 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий канским полицейским удалось задержать подозреваемого в совершении серии преступлений. Им оказался ранее судимый 27-летний житель города Куйбышева. Сотрудники уголовного розыска установили, что аналогичные преступления задержанный совершил на территории республик Саха Якутия, Крым, Кемеровской области и города Владивостока.

В отношении мужчины было возбуждено 23 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд.

Полиция призывает граждан быть внимательными и рекомендует уточнять информацию о звонившем, прежде чем перечислять ему деньги.