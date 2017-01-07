За обман канских пенсионеров будут судить телефонного мошенника
Следователями МО МВД России «Канский» направлено в суд многоэпизодное уголовное дело по факту телефонных мошенничеств, в которых пострадали 23 жителя Канска.
Следователями МО МВД России «Канский» направлено в суд многоэпизодное уголовное дело по факту телефонных мошенничеств, в которых пострадали 23 жителя Канска.
Как выяснили сотрудники полиции, мошенник звонил пожилым людям якобы от имени внука и просил перевести на счет денежные средства, необходимые для проведения срочной операции. Введенные в заблуждение потерпевшие перечислили на счет мужчины около 300 тысяч рублей.
В ходе
В отношении мужчины было возбуждено 23 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд.
Полиция призывает граждан быть внимательными и рекомендует уточнять информацию о звонившем, прежде чем перечислять ему деньги.