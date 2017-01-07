Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если в квартире холодно?
Как построить доверительные отношения с врачом
Трамп признался, что узнал многое на встрече с главами разведки
Как отмечали Новый год в СССР
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Самые трогательные видео годаРождество - время чудесных историй. Например, о человеческой доброте и о доброте среди животных
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как отмечали Новый год в СССР
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Что делать, если в квартире холодно?
ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Евролиге-2016/17
«Краснодар» не намерен отпускать Смолова
Дочка Стриженовой проводит каникулы с бойфрендом
СМИ: Адель тайно вышла замуж
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
18:48 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Интернет-магазин синтетических наркотиков ликвидировали полицейские в Иркутской области

Наркоторговцы занимались бесконтактным сбытом веществ.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно со Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области ликвидировали так называемый интернет-магазин, где можно было приобрести широкий ассортимент синтетических наркотиков. Впервые с его деятельностью сыщики столкнулись в конце октября 2016 года. Тогда в отношении одного из «закладчиков» был задокументирован факт бесконтактного сбыта. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела и начала полномасштабной оперативной разработки, в ходе которой были установлены лица причастные к противоправной деятельности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Группа, в составе которой было четыре человека — все они жители Иркутской области, действовала скрытно, однако несмотря на меры конспирации оперативникам все же удалось изобличить ее участников.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий у троих подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли различные приспособления для фасовки и упаковки разовых порций наркотика, а также иные вещественные доказательства, свидетельствующие о незаконной деятельности. В дальнейшем неотложные следственные действия позволили обнаружить и изъять в жилище одной из подозреваемых более 170 граммов синтетического наркотика, более известного как “россыпь”. По указанным фактам незаконного оборота наркотических средств Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбужден ряд уголовных дел», — сообщили в пресс-службе.

По ходатайству следственных органов суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ТОП-5 политических событий 2016 года в Иркутской области представляет ИА IrkutskMedia
По делу об убийстве посла РФ в Турции арестованы пять человек
В Госдуме прокомментировали прибытие танков США в Германию
При взрыве в сирийском Аазазе погибли более 60 человек
Лукашенко пообещал защитить белорусский народ от унижений
Спецслужбы ФРГ заподозрили российских хакеров в атаке на ОБСЕ
Десять человек сгорели заживо в результате ДТП на юге Марокко
Кэрри Фишер похоронили в «капсуле» из-под антидепрессанта
Спорт
ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Евролиге-2016/17 Баскетболисты московского ЦСКА на выезде проиграли мадридскому «Реалу» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь