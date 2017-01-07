Интернет-магазин синтетических наркотиков ликвидировали полицейские в Иркутской области

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно со Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области ликвидировали так называемый интернет-магазин, где можно было приобрести широкий ассортимент синтетических наркотиков. Впервые с его деятельностью сыщики столкнулись в конце октября 2016 года. Тогда в отношении одного из «закладчиков» был задокументирован факт бесконтактного сбыта. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела и начала полномасштабной оперативной разработки, в ходе которой были установлены лица причастные к противоправной деятельности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Группа, в составе которой было четыре человека — все они жители Иркутской области, действовала скрытно, однако несмотря на меры конспирации оперативникам все же удалось изобличить ее участников.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий у троих подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли различные приспособления для фасовки и упаковки разовых порций наркотика, а также иные вещественные доказательства, свидетельствующие о незаконной деятельности. В дальнейшем неотложные следственные действия позволили обнаружить и изъять в жилище одной из подозреваемых более 170 граммов синтетического наркотика, более известного как “россыпь”. По указанным фактам незаконного оборота наркотических средств Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбужден ряд уголовных дел», — сообщили в пресс-службе.

По ходатайству следственных органов суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.