В ДТП на Невском путепроводе пострадали 19-летний и 5-летний

Официальную информацию о вечернем ДТП на Невском путепроводе (фото) сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Пострадавших было двое.

ДТП произошло 6 января около 20 часов по адресу: Ивановская улица, 30. По предварительной версии, 19-летний парень на ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и врезался в «Мазду 3».

Травмы получили сам предполагаемый виновник и пассажир «Мазды» — 5-летний мальчик. Оба госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.