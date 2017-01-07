В Омске за сутки сгорело несколько автомобилей

За сутки в Омске сгорело более шести автомобилей. Первое возгорание произошло вчера, 6 января, в Таврическом районе около 12.59. Автомобиль Chevrolet Lacetti был припаркован у дома, однако из-за неисправности электрооборудования загорелся. На месте работали шесть пожарных, которые за шесть минут справились с огнём. Пламя повредило лакокрасочное покрытие машины, а также моторный отсек.

Около 19.30 произошло ещё одно возгорание — на улице Бульварной загорелся Mercedes. Прибывшие пожарные справились с огнём за 10 минут и установили, что пожар произошёл из-за вещей, которые загорелись в багажнике.

Сегодня, 7 января, во время движения на Красноярском тракте загорелся автомобиль Lifan. Водитель пытался своими силами справиться с огнём, однако спустя время всё же позвонил в пожарную часть. Несмотря на это, автомобиль полностью сгорел.

Ещё один пожар произошёл в Советском округе Омска. Припаркованный во дворе дома 5/2 по улице Королёва автомобиль Reno загорелся, огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили Nissan Sunny, ВАЗ-2107 и Nissan Premier. Reno полностью сгорел, остальные автомобили повреждены частично.