Ночью под Воронежем на улице сгорел Mercedes

Ночью в субботу, 7 января, воронежские спасатели получили экстренный вызов. В поселке Хохольский на улице Заводской загорелся автомобиль.

Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 01:44. А ликвидировали пламя уже в 01:52.

«В результате пожара в автомобиле Mercedes огонь повредил моторный отсек на площади 2 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе регионального МЧС. — На пожаре никто из людей не пострадал».

На месте ЧП работало одно пожарное отделение и дознаватель отдела надзорной деятельности. Причину возгорания предстоит выяснить.