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17:25 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

«Террорист» атаковал «Ельцин-центр» в Екатеринбурге

Спецслужбы уже ищут «шутника». Троих таких же как он уже задержали сотрудники МВД и ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге неизвестный пока «телефонный террорист» сообщил о возможном минировании «Ельцин-центра». Анонимный звонок в полицию поступил утром в субботу, 7 января.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области факт инцидента подтвердили. По словам пресс-атташе главка Валерия Горелых, звонок произведен в шестом часу утра, после чего из мемориала были выведены немногочисленные сотрудники, работавшие в это время внутри здания. После его обследования никаких опасных предметов не обнаружено. В данный момент «Ельцин-центр» работает в штатном режиме.

Сейчас звонившего анонима разыскивают, его выходка была уже четвертой по счету, уточнил полковник Горелых. Он сообщил, что за текущие каникулы трое «террористов» уже задержаны сотрудниками полиции и ФСБ. Им грозит уголовная ответственность за ложное сообщение о готовящемся теракте.

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