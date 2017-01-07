«Террорист» атаковал «Ельцин-центр» в Екатеринбурге
Спецслужбы уже ищут «шутника». Троих таких же как он уже задержали сотрудники МВД и ФСБ.
Спецслужбы уже ищут «шутника». Троих таких же как он уже задержали сотрудники МВД и ФСБ.
В Екатеринбурге неизвестный пока «телефонный террорист» сообщил о возможном минировании «Ельцин-центра». Анонимный звонок в полицию поступил утром в субботу, 7 января.
В
Сейчас звонившего анонима разыскивают, его выходка была уже четвертой по счету, уточнил полковник Горелых. Он сообщил, что за текущие каникулы трое «террористов» уже задержаны сотрудниками полиции и ФСБ. Им грозит уголовная ответственность за ложное сообщение о готовящемся теракте.