«Террорист» атаковал «Ельцин-центр» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестный пока «телефонный террорист» сообщил о возможном минировании «Ельцин-центра». Анонимный звонок в полицию поступил утром в субботу, 7 января.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области факт инцидента подтвердили. По словам пресс-атташе главка Валерия Горелых, звонок произведен в шестом часу утра, после чего из мемориала были выведены немногочисленные сотрудники, работавшие в это время внутри здания. После его обследования никаких опасных предметов не обнаружено. В данный момент «Ельцин-центр» работает в штатном режиме.

Сейчас звонившего анонима разыскивают, его выходка была уже четвертой по счету, уточнил полковник Горелых. Он сообщил, что за текущие каникулы трое «террористов» уже задержаны сотрудниками полиции и ФСБ. Им грозит уголовная ответственность за ложное сообщение о готовящемся теракте.