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10:20 (мск), источник: Volga News

Тольяттинские спасатели разыскали рыбака, заблудившегося в метель на волжском льду

Вечером 5 января во время сильного снегопада в Ставропольском районе на реке Волга около с. Ягодное 56-летний мужчина, возвращавшийся с рыбалки домой, из-за ограниченной видимости сбился с пути и заблудился, сообщили в ПСС по Самарской области.

Источник: pssso.ru

По данным чрезвычайной службы, в 19:20 на поиски рыбака отправились три сотрудника поисково-спасательного отряда Тольятти.

«Поисковые работы проводились с использованием снегохода, — сообщают в ПСС по Самарской области. — В 20:50 мужчину обнаружили и доставили до береговой линии. Медицинская помощь ему не потребовалась».

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