Тольяттинские спасатели разыскали рыбака, заблудившегося в метель на волжском льду
Вечером 5 января во время сильного снегопада в Ставропольском районе на реке Волга около с. Ягодное 56-летний мужчина, возвращавшийся с рыбалки домой,
Вечером 5 января во время сильного снегопада в Ставропольском районе на реке Волга около с. Ягодное 56-летний мужчина, возвращавшийся с рыбалки домой,
По данным чрезвычайной службы, в 19:20 на поиски рыбака отправились три сотрудника
«Поисковые работы проводились с использованием снегохода, — сообщают в ПСС по Самарской области. — В 20:50 мужчину обнаружили и доставили до береговой линии. Медицинская помощь ему не потребовалась».