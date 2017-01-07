Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Покупатели назвали самые перспективные города Подмосковья
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Стало известно об экстренной госпитализации народного артиста РФ
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Первая «первая леди». За что советский народ не любил Горбачеву5 января 1932 года родилась Раиса Горбачева, супруга последнего лидера СССР.
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Что делать, если в квартире холодно?
«Молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ
Скоро сказка сказалась. Фролина обыграла всех биатлонисток РФ
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
10:05 (мск), источник: "Российская газета"

В Нижнем Новгороде обнаружили трупы двух мужчин

В Нижнем Новгороде сотрудники СК России начали доследственную проверку по факту гибели двух человек, чьи тела были обнаружены в гаражном массиве на улице Федосеенко в Сормовском районе.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области, трагедия произошла 5 января. По предварительным данным, утром того дня владелец гаража и его родственник (1978 и 1976 годов рождения) ушли из дома и долго не возвращались. Забеспокоившись, вечером супруга хозяина гаража отправилась на их поиски и обнаружила мертвых мужчин в салоне автомобиля ВАЗ с работающим двигателем.

При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений не обнаружили. Для установления причин их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Скорее всего, мужчины погибли от отравления выхлопными газами.

В том же Сормовском районе от отравления угарным газом едва не погибла 6-летняя девочка, ее доставили в больницу 4 января. Ребенку внезапно стало плохо утром того дня, также недомогание почувствовали ее мать и отец. Взрослые вызвали скорую помощь, сейчас девочку уже отпустили домой. Известно, что их квартира на улице Иванова оборудована газовой колонкой, и сейчас следователям предстоит выяснить, было ли исправно газовое оборудование, а также имелись ли нарушения со стороны ресурсоснабжающей организации при оказании услуг газоснабжения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Владимир Путин поздравил православных с праздником Рождества
Обама прокомментировал доклад по «вмешательству России» в выборы
Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством
Керри признал вклад России в борьбу против ИГ в Сирии
В Турции после попытки госпереворота уволены еще 6 тысяч человек
Патриарх Кирилл выступил против провокаций в культуре
Полиция Флориды: при стрельбе в аэропорту пострадали 37 человек
Пентагон не прекратит полеты B-52 из-за отвалившегося двигателя
Спорт
«Молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ Все свои молодежные чемпионаты мира Брагин завершал в финалах. Увы, но в этом году россияне до решающего матча не добрались, уступив сборной США
Авто
Лучшее за 2016: 28 панфиловцев 75 лет спустя Почему на братской могиле не 28 фамилий? Зачем одну стерли с памятника? Как горстка бойцов без тяжелого вооружения сдержала полсотни танков? Насчет самого легендарного подвига Великой Отечественной и спустя 75 лет возникают вопросы. А есть ли ответы?
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь