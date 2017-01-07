В Нижнем Новгороде обнаружили трупы двух мужчин

Как сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области, трагедия произошла 5 января. По предварительным данным, утром того дня владелец гаража и его родственник (1978 и 1976 годов рождения) ушли из дома и долго не возвращались. Забеспокоившись, вечером супруга хозяина гаража отправилась на их поиски и обнаружила мертвых мужчин в салоне автомобиля ВАЗ с работающим двигателем.

При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений не обнаружили. Для установления причин их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Скорее всего, мужчины погибли от отравления выхлопными газами.

В том же Сормовском районе от отравления угарным газом едва не погибла 6-летняя девочка, ее доставили в больницу 4 января. Ребенку внезапно стало плохо утром того дня, также недомогание почувствовали ее мать и отец. Взрослые вызвали скорую помощь, сейчас девочку уже отпустили домой. Известно, что их квартира на улице Иванова оборудована газовой колонкой, и сейчас следователям предстоит выяснить, было ли исправно газовое оборудование, а также имелись ли нарушения со стороны ресурсоснабжающей организации при оказании услуг газоснабжения.