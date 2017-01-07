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10:09 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае полицейские изъяли из магазина более 120 литров алкоголя

Хозяева торговых точек продавали его без лицензии.

Полицейские изъяли из торговых точек Осинского района более 120 литров алкоголя.

Как рассказали в ГУВД по Пермскому краю, в первом случае хозяин одного из сельских магазинов продавал алкоголь, не имея лицензии. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из торговой точки около 120 литров алкогольной продукции и более 5 литров этилового спирта. Всё это полицейские направили на экспертизу.

Незаконную торговлю спиртосодержащей продукцией сотрудники полиции пресекли и в Осе. Один из продуктовых магазинов города также торговал алкоголем без лицензии. Правда, объёмы на сей раз были небольшими — около 4,5 литров. Спиртосодержащие жидкости также отправили на экспертизу.

В целом, 6 января полицейские Пермского края выявили 31 факт незаконной торговли алкоголем.

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