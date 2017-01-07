В Пермском крае полицейские изъяли из магазина более 120 литров алкоголя
Хозяева торговых точек продавали его без лицензии.
Хозяева торговых точек продавали его без лицензии.
Полицейские изъяли из торговых точек Осинского района более 120 литров алкоголя.
Как рассказали в ГУВД по Пермскому краю, в первом случае хозяин одного из сельских магазинов продавал алкоголь, не имея лицензии. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из торговой точки около 120 литров алкогольной продукции и более 5 литров этилового спирта. Всё это полицейские направили на экспертизу.
Незаконную торговлю спиртосодержащей продукцией сотрудники полиции пресекли и в Осе. Один из продуктовых магазинов города также торговал алкоголем без лицензии. Правда, объёмы на сей раз были небольшими — около 4,5 литров. Спиртосодержащие жидкости также отправили на экспертизу.
В целом, 6 января полицейские Пермского края выявили 31 факт незаконной торговли алкоголем.