В Пермском крае полицейские изъяли из магазина более 120 литров алкоголя

Полицейские изъяли из торговых точек Осинского района более 120 литров алкоголя.

Как рассказали в ГУВД по Пермскому краю, в первом случае хозяин одного из сельских магазинов продавал алкоголь, не имея лицензии. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из торговой точки около 120 литров алкогольной продукции и более 5 литров этилового спирта. Всё это полицейские направили на экспертизу.

Незаконную торговлю спиртосодержащей продукцией сотрудники полиции пресекли и в Осе. Один из продуктовых магазинов города также торговал алкоголем без лицензии. Правда, объёмы на сей раз были небольшими — около 4,5 литров. Спиртосодержащие жидкости также отправили на экспертизу.

В целом, 6 января полицейские Пермского края выявили 31 факт незаконной торговли алкоголем.