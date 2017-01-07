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10:11 (мск), источник: PROUFU.ru

На трассе М-7 в Башкирии сегодня произошло еще одно смертельное ДТП

Утром 7 января у деревни Волково под Уфой на трассе М-7 произошло ДТП со смертельным исходом.

Житель села Кушнаренково, управлявший автомобилем «Хундай Акцент», в условиях сильного снегопада не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу движения.

В этот момент на встречу ему ехал внедорожник «Тойота Ландкрузер 200», за рулем которого находился житель башкирской столицы. В результате столкновения житель Кушнаренково получил несовместимые с жизнью травм и погиб на месте.

По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения скоростного режима. Вместе с тем в ГИБДД по РБ обращают внимание на сложные метеоусловия.

Необходимо избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, быть внимательным при обгоне длинномерных автомашин, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

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