На трассе М-7 в Башкирии сегодня произошло еще одно смертельное ДТП
Утром 7 января у деревни Волково под Уфой на трассе М-7 произошло ДТП со смертельным исходом.
Утром 7 января у деревни Волково под Уфой на трассе М-7 произошло ДТП со смертельным исходом.
Житель села Кушнаренково, управлявший автомобилем «Хундай Акцент», в условиях сильного снегопада не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу движения.
В этот момент на встречу ему ехал внедорожник «Тойота Ландкрузер 200», за рулем которого находился житель башкирской столицы. В результате столкновения житель Кушнаренково получил несовместимые с жизнью травм и погиб на месте.
По предварительным данным, авария произошла
Необходимо избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, быть внимательным при обгоне длинномерных автомашин, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников