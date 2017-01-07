60-летний житель Иркутской области заблудился в тайге
Полицейские оперативно разыскали мужчину.
Полицейские оперативно разыскали мужчину.
Сообщение о безвестном исчезновении 60-летнего жителя деревни Юхта
Оперативный дежурный отдела полиции в Магистральном, старший лейтенант полиции Александр Хантакшинов верно оценил сложившуюся ситуацию и умело организовал распределение сил и средств на поиски пропавшего пожилого человека.
«На поисковые мероприятия было задействовано 20 человек из числа полицейских и волонтеров, а также пять единиц техники, в том числе снегоходов. Вместе с тем одним из первых информацию о розыске получил оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Виктор Курляк, который не теряя времени вместе с помощником участкового уполномоченного полиции Дмитрием Старычевым, выдвинулся в указанный район. Несмотря на наступление темного времени суток и географическую отдаленность, полицейские оперативно прибыли на место происшествия», — сообщили в
Спустя час с небольшим одна из поисковых групп, в которую вошли также полицейские Василий Аганин, Михаил Тарасов и Сергей Егоров, вышли на след пенсионера. Заблудившегося мужчину обнаружили в удовлетворительном состоянии на расстоянии 8 км от дороги, и передали благодарным родственникам.