Сбежавшую из дома краснодарскую школьницу сняли с поезда в Магнитогорске

Полицейские в Магнитогорске сняли с поезда 15-летнюю жительницу Краснодарского края, которая сбежала из дома и отправилась к друзьям в Тюмень, сообщают в пресс-службе уральского УТ МВД.

С сообщением о пропаже школьницы её родственники обратились к стражам порядка 2 января. Удалось выяснить, что девушка купила электронный билет на поезд «Адлер — Нижневартовск». Беглянку обнаружили только 4 января на станции Магнитогорск. Во время беседы с полицейскими в приюте, куда её временно поместили, школьница рассказала, что поехала в гости к молодым людям, с которыми недавно познакомилась в соцсети.

«За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей в отношении законного представителя девушки составлен административный протокол. 6 января подростка передали приехавшим в Магнитогорск родителям», — рассказали в транспортной полиции.