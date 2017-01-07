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10:37 (мск), источник: АиФ Челябинск

Сбежавшую из дома краснодарскую школьницу сняли с поезда в Магнитогорске

Девушка отправилась к друзьям в Тюмень.

Полицейские в Магнитогорске сняли с поезда 15-летнюю жительницу Краснодарского края, которая сбежала из дома и отправилась к друзьям в Тюмень, сообщают в пресс-службе уральского УТ МВД.

С сообщением о пропаже школьницы её родственники обратились к стражам порядка 2 января. Удалось выяснить, что девушка купила электронный билет на поезд «Адлер — Нижневартовск». Беглянку обнаружили только 4 января на станции Магнитогорск. Во время беседы с полицейскими в приюте, куда её временно поместили, школьница рассказала, что поехала в гости к молодым людям, с которыми недавно познакомилась в соцсети.

«За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей в отношении законного представителя девушки составлен административный протокол. 6 января подростка передали приехавшим в Магнитогорск родителям», — рассказали в транспортной полиции.

Напомним, в ноябре стражи порядка на станции Челябинск-Южный сняли с грузового поезда 14-летнего жителя Миасса, который с начала года не менее пяти раз сбегал из дома и катался в вагонах.

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