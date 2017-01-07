В хуторе Масаловка сгорел частный дом, есть погибший
6 января в одном из частных домов хутора Масаловка Каменского района произошел пожар.
По данным пресс-службы донского управления МЧС, огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. Есть погибший. Добавим, в тушении было задействовано семь спасателей и две единицы техники. Ликвидировали открытое горение в 8 часов, а все последствия пожара устранили в 8 часов 15 минут.
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