Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Покупатели назвали самые перспективные города Подмосковья
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Стало известно об экстренной госпитализации народного артиста РФ
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Первая «первая леди». За что советский народ не любил Горбачеву5 января 1932 года родилась Раиса Горбачева, супруга последнего лидера СССР.
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как отмечали Новый год в СССР
В теракте в Стамбуле погибли известный миллиардер и его друг
Мужчина убил на Новый год экс-супругу и ее гостей
«Молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ
Скоро сказка сказалась. Фролина обыграла всех биатлонисток РФ
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
10«Мин нет»
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
10:41 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В хуторе Масаловка сгорел частный дом, есть погибший

6 января в одном из частных домов хутора Масаловка Каменского района произошел пожар.

По данным пресс-службы донского управления МЧС, огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. Есть погибший. Добавим, в тушении было задействовано семь спасателей и две единицы техники. Ликвидировали открытое горение в 8 часов, а все последствия пожара устранили в 8 часов 15 минут.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известная российская актриса умерла после продолжительной болезни
Гей-паре, состоящей из отца и сына, разрешили пожениться
Знаменитый актер признался, что в детстве его изнасиловал дедушка
Обама прокомментировал доклад по «вмешательству России» в выборы
Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством
Керри признал вклад России в борьбу против ИГ в Сирии
В Турции после попытки госпереворота уволены еще 6 тысяч человек
Патриарх Кирилл выступил против провокаций в культуре
Полиция Флориды: при стрельбе в аэропорту пострадали 37 человек
Пентагон не прекратит полеты B-52 из-за отвалившегося двигателя
Спорт
«Молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ Все свои молодежные чемпионаты мира Брагин завершал в финалах. Увы, но в этом году россияне до решающего матча не добрались, уступив сборной США
Авто
Лучшее за 2016: 28 панфиловцев 75 лет спустя Почему на братской могиле не 28 фамилий? Зачем одну стерли с памятника? Как горстка бойцов без тяжелого вооружения сдержала полсотни танков? Насчет самого легендарного подвига Великой Отечественной и спустя 75 лет возникают вопросы. А есть ли ответы?
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь