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11:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

5-месячный ребенок пострадал в ДТП с КАМАЗом в Тулуне Иркутской области

Малыш перевозился на руках у матери, а не в специальном кресле.

5-месячный ребенок пострадал в ДТП на автодороге Р-255 «Сибирь» накануне, 6 января, около 11.00. Предварительно установлено, что житель Тулуна, управляя автомобилем «КАМАЗ», при проезде перекрестка не пропустил Nissan AD. В результате инцидента произошло столкновение. Универсалом управлял 69-летний житель Братского района, в салоне легкового автомобиля находился ребенок и его мать. Малыш с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение, в момент ДТП он не был пристегнут детским удерживающим устройством, а находился на руках у женщины. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

По результатам медицинского освидетельствования оба водителя были трезвы.

«В отношении лица, управлявшего большегрузом составлен административный протокол по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ «Нарушение правил проезда перекрёстков». В отношении водителя Nissan составлен административный протокол по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки детей», — сообщили в пресс-службе.

Помимо этого, в отношении матери ребенка составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Полиция призывает автолюбителей позаботиться о безопасности.

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