В ДТП на «трассе смерти» недалеко от Новой Ляли погибла женщина

6 января в ДТП на трассе Екатеринбург-Серов около Новой Ляли погибла женщина, а еще пять человек получили тяжелые травмы, сообщили в субботу «АиФ-Урал» в Управлении ГИБДД по Свердловской области.

Водитель автомобиля Ford Focus вылетел на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Cruze. В результате 57-летняя женщина, ехавшая в Ford, погибла на месте происшествия. Водитель машины получил перелом руки, у 24-летней пассажирки закрытая черепно-мозговая травма, перелом кисти и рана лица. На заднем сиденье автомобиля ехал пятилетний мальчик без детского кресла. Он получил ушибленную рану грудной клетки, травму живота, сотрясение головного мозга.

Получили травмы и пассажиры второй машины. У водителя перелом сустава ноги, у пассажирки — сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и открытая рваная рана ноги. Все пострадавшие доставлены в больницу.

ГИБДД просит автомобилистов соблюдать скоростной режим. В Свердловской области уже несколько дней идет снег, поэтому на дорогах очень скользко.

Добавим, что дорога, на которой произошло ДТП, в народе называется «трассой смерти». На ней ежегодно происходят десятки ДТП со смертельным исходом.