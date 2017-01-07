В ДТП на «трассе смерти» недалеко от Новой Ляли погибла женщина
Пять человек, в том числе ребенок, получили травмы различной степени тяжести.
Пять человек, в том числе ребенок, получили травмы различной степени тяжести.
6 января в ДТП на трассе
Водитель автомобиля Ford Focus вылетел на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Cruze. В результате 57-летняя женщина, ехавшая в Ford, погибла на месте происшествия. Водитель машины получил перелом руки, у 24-летней пассажирки закрытая
Получили травмы и пассажиры второй машины. У водителя перелом сустава ноги, у пассажирки — сотрясение головного мозга, закрытая
ГИБДД просит автомобилистов соблюдать скоростной режим. В Свердловской области уже несколько дней идет снег, поэтому на дорогах очень скользко.
Добавим, что дорога, на которой произошло ДТП, в народе называется «трассой смерти». На ней ежегодно происходят десятки ДТП со смертельным исходом.