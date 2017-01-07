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11:20 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

ДТП с грузовиком, двумя маршрутками и вазовской «девяткой» произошло в Волгограде

ДТП с грузовиком, двумя маршрутками и вазовской «девяткой» произошло в Волгограде.

7 января в 8:30 в Дзержинском районе Волгограда, на шоссе Авиаторов, столкнулись грузовик, два маршрутных такси и вазовская «девятка».

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в поселке Гумрак на шоссе Авиаторов столкнулись «Камаз», два маршрутных такси и «ВАЗ — 2109».

По предварительным данным, пострадали три человека. Сотрудники ГИБДД, МЧС и медики на месте. Инспекторы ГИБДД устанавливают виновника аварии. Информация о количестве пострадавших уточняется, также как и причины аварии. Но, вероятно, свою роль в ней сыграла плохая видимость на дороге — очень плотный туман.

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