В Нижегородской области 17-летняя Екатерина Замятина найдена живой
В канун Нового года девушка поругалась с мамой и ушла из дома. Вскоре ее объявили в розыск.
В канун Нового года девушка поругалась с мамой и ушла из дома. Вскоре ее объявили в розыск.
В Нижегородской области 17-летняя Екатерина Замятина найдена живой. Об этом сообщает МВД России по региону. Девушка находилась у своего знакомого, который тоже был в розыске. Полицейский убедил Замятину вернуться домой.
Сотрудники полиции провели с девушкой и ее родителями профилактическую беседу.
Напомним, что в канун Нового года Екатерина поругалась с мамой и ушла из дома. Вскоре ее объявили в розыск.