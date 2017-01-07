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13:15 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области 17-летняя Екатерина Замятина найдена живой

В канун Нового года девушка поругалась с мамой и ушла из дома. Вскоре ее объявили в розыск.

В Нижегородской области 17-летняя Екатерина Замятина найдена живой. Об этом сообщает МВД России по региону. Девушка находилась у своего знакомого, который тоже был в розыске. Полицейский убедил Замятину вернуться домой.

Сотрудники полиции провели с девушкой и ее родителями профилактическую беседу.

Напомним, что в канун Нового года Екатерина поругалась с мамой и ушла из дома. Вскоре ее объявили в розыск.

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