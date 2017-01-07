В Петербурге задержали двух лже-минеров
Дважды за сутки полиция проверяла сообщения о грядущих взрывах, но находила лишь петербуржцев на взводе.
Дважды за сутки полиция проверяла сообщения о грядущих взрывах, но находила лишь петербуржцев на взводе.
Как стало известно «Фонтанке», анонимное сообщение от жителя Невского района поступило 6 января около 7 утра в единую службу спасения «112». Мужчина сообщил, что у него есть две гранаты, и он собирается их взорвать.
Анонима быстро вычислили — им оказался житель дома на Искровском проспекте. Он был задержан. В доме и его квартире полицейские провели осмотр, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли.
Следующий звонок с ложным сообщением о грядущем взрыве поступил в единую службу «112» в 14.50. Звонивший мужчина заявил, что