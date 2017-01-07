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10:38 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге задержали двух лже-минеров

Дважды за сутки полиция проверяла сообщения о грядущих взрывах, но находила лишь петербуржцев на взводе.

Источник: Reuters

Как стало известно «Фонтанке», анонимное сообщение от жителя Невского района поступило 6 января около 7 утра в единую службу спасения «112». Мужчина сообщил, что у него есть две гранаты, и он собирается их взорвать.
Анонима быстро вычислили — им оказался житель дома на Искровском проспекте. Он был задержан. В доме и его квартире полицейские провели осмотр, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли.

Следующий звонок с ложным сообщением о грядущем взрыве поступил в единую службу «112» в 14.50. Звонивший мужчина заявил, что из-за того что в его доме до сих пор не включили газ, он взорвет соседний. Анонима вычислили. Им оказался 67-летний житель Красного Села. Он задержан. Полицейские провели осмотр: взрывчатых веществ и взрывных устройств также не обнаружили.

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