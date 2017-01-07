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10:39 (мск), источник: Фонтанка

Сорок шесть человек в течение трех часов тушили пожар на Кондратьевском

В ночь на 7 января в Калининском районе почти три часа тушили комнату и коридор. Подробности сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме 61 по Кондратьевскому проспекту поступило 7 января в 01.49. В четырехкомнатной квартире на площади 40 квадратных метров горели комната и коридор. Через 10 минут пожару присвоили повышенный номер сложности № 1-БИС. 46 человек боролись с огнем практически три часа. Полностью пожар потушили в 03.40.

Из дома эвакуировали 10 жильцов. Никто не пострадал.

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