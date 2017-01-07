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13:49 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале нашли сбежавшую краснодарскую школьницу

В городе Магнитогорске Челябинской области полиция задержала 15-летнюю девушку, сбежавшую от родителей в Краснодарском крае. Беглянка направлялась к новым знакомым в Тюмень, сообщили в субботу в УТ МВД по УрФО.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на имя девушки приобретен электронный билет на поезд сообщением Адлер — Нижневартовск, — рассказали в пресс-службе транспортной полиции. — По прибытии поезда на станцию Магнитогорск она была была обнаружена и помещена в приют. В беседе с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних беглянка пояснила, что в социальных сетях познакомилась с молодыми людьми из Тюмени и решила съездить к ним в гости.

Выходка школьницы обернется штрафом для ее законных представителей, в отношении которых возбуждено административное производство по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Задержанную уже передали прибывшим за ней из Краснодарского края родственникам, отметили в полиции.

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