На Урале нашли сбежавшую краснодарскую школьницу

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на имя девушки приобретен электронный билет на поезд сообщением Адлер — Нижневартовск, — рассказали в пресс-службе транспортной полиции. — По прибытии поезда на станцию Магнитогорск она была была обнаружена и помещена в приют. В беседе с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних беглянка пояснила, что в социальных сетях познакомилась с молодыми людьми из Тюмени и решила съездить к ним в гости.

Выходка школьницы обернется штрафом для ее законных представителей, в отношении которых возбуждено административное производство по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Задержанную уже передали прибывшим за ней из Краснодарского края родственникам, отметили в полиции.