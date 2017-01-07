Десятки населенных пунктов остались без электроснабжения из-за погоды
В результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра),
В результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра),
КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В семи областях остались без электроснабжения
«В период с 6 по 7 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра),
В частности, без света остались 35 населенных пунктов в Одесской области, во Львовской — 14, Херсонской — 10, Николаевской — 7, Кировоградской 2, Киевской —2, Черкасской — 1. В настоящее время к восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее украинские синоптики прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады.