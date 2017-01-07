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11:41 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Десятки населенных пунктов остались без электроснабжения из-за погоды

В результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередачи, был обесточен 71 населенный пункт в семи областях.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В семи областях остались без электроснабжения из-за непогоды более 70 населенных пунктов, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

«В период с 6 по 7 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередачи, обесточен 71 населенный пункт в семи областях», — говорится в сообщении.

В частности, без света остались 35 населенных пунктов в Одесской области, во Львовской — 14, Херсонской — 10, Николаевской — 7, Кировоградской 2, Киевской —2, Черкасской — 1. В настоящее время к восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее украинские синоптики прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады.

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