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11:51 (мск), источник: 365info.kz

Вместо Стамбула в Анталию улетели казахстанцы

Из-за сильного снегопада аэропорт Стамбула не принимает рейсы. О ситуации в Турции корреспонденту 365info рассказал советник главы МИР Танирберген Бердонгар.

Источник: 365info.kz

Курирующий сферу туризма советник министра по инвестициям и развитию Танирберген Бердонгар сообщил, что самолет «Эйр Астаны» с 60 пассажирами не смог приземлиться в Стамбуле и улетел в Анталию.

Из-за сильного снегопада стамбульский аэропорт «Ататюрк» до сих пор закрыт. В Анталии казахстанцы ожидают окончания снегопада и перелета в Стамбул, куда они и направлялись.

В то же время в Стамбуле 120 пассажиров «Эйр Астаны» должны в ближайшее время вылететь в Алматы. Пока задержки нет, время вылета еще не подошло. Но сможет ли самолет отправиться сегодня в Казахстан — вопрос открытый. «Благо, Турция — безвизовая страна.

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И основная масса наших граждан там ориентируется, как у себя дома. Стамбульское направление, в основном, самостоятельные туристы", — прокомментировал Бердонгар. А оказавшаяся в Анталии пассажирка «Туркиш Эйрлайнс» Мария Шевченко пишет в Facebook, что в Анталии провела 6 часов в аэропорту в попытке найти представителей авиакомпании. Но затем перевозчик предоставил места в отелях, и ждать хорошей погоды стало намного приятнее: «Мы оказались в числе 5000 бедолаг, застрявших тут из-за снегопада в Стамбуле. Там у нас должна была состояться пересадка, но не состоялась. И нас посадили в Анталии. Кое-как.

И сразу после этого закрыли и этот аэропорт из-за нелётной погоды. 6 часов в забитом порту с платным вай-фаем, 6 часов попыток найти хоть кого-то из Теркиш Эйрлайнс или дозвониться в один из их кучи офисов. Потом нам вручили багаж и все-таки отправили в отель. Что характерно, время и дата вылета так и остались под вопросом».

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