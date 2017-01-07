Вместо Стамбула в Анталию улетели казахстанцы

Курирующий сферу туризма советник министра по инвестициям и развитию Танирберген Бердонгар сообщил, что самолет «Эйр Астаны» с 60 пассажирами не смог приземлиться в Стамбуле и улетел в Анталию.

Из-за сильного снегопада стамбульский аэропорт «Ататюрк» до сих пор закрыт. В Анталии казахстанцы ожидают окончания снегопада и перелета в Стамбул, куда они и направлялись.

В то же время в Стамбуле 120 пассажиров «Эйр Астаны» должны в ближайшее время вылететь в Алматы. Пока задержки нет, время вылета еще не подошло. Но сможет ли самолет отправиться сегодня в Казахстан — вопрос открытый. «Благо, Турция — безвизовая страна.