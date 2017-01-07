Вместо Стамбула в Анталию улетели казахстанцы

Курирующий сферу туризма советник министра по инвестициям и развитию Танирберген Бердонгар сообщил, что самолет «Эйр Астаны» с 60 пассажирами не смог приземлиться в Стамбуле и улетел в Анталию.
В то же время в Стамбуле 120 пассажиров «Эйр Астаны» должны в ближайшее время вылететь в Алматы. Пока задержки нет, время вылета еще не подошло. Но сможет ли самолет отправиться сегодня в Казахстан — вопрос открытый. «Благо, Турция — безвизовая страна.
И основная масса наших граждан там ориентируется, как у себя дома. Стамбульское направление, в основном, самостоятельные туристы", — прокомментировал Бердонгар. А оказавшаяся в Анталии пассажирка «Туркиш Эйрлайнс» Мария Шевченко пишет в Facebook, что в Анталии провела 6 часов в аэропорту в попытке найти представителей авиакомпании. Но затем перевозчик предоставил места в отелях, и ждать хорошей погоды стало намного приятнее: «Мы оказались в числе 5000 бедолаг, застрявших тут
И сразу после этого закрыли и этот аэропорт