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15:48 (мск), источник: Publika.md

Последствия непогоды: спасателям пришлось вызволять 200 машин этой ночью

Двести машин вызволили прошлой ночью спасатели из снежных заносов на дорогах. Среди пассажиров, оказавшихся в белом плену, было 16 детей.

Источник: Publika.md

По вызовам продолжают выезжать 225 сотрудников Службы чрезвычайных ситуаций.

Самое сложное положение дел на юге и в центре Молдовы, где продолжается пурга. В этих регионах работают 80 единиц спасательной спецтехники. На расчистке дорог по всей стране задействованы 225 единиц спецтранспорта. Шесть пунктов пересечения границы на юге Молдовы закрыты. Не работают и два дебаркадэра.

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16 населенных пунктов, в основном в Кагульском районе, остаются без света. Закрыта дорога Слобозия Маре — Вулканешты, движение по другим трассам ограничено. На севере ситуация спокойнее. Но там зарегистрирован один из четырех произошедших минувшей ночью случаев переохлаждения. Остальные три были в Кишиневе. По информации синоптиков, следующей ночью морозы усилятся, отступят они только в начале будущей недели.

«Только в Гагаузии спасатели вызволили из заносов 60 автомобилей с пассажирами. На трассе в сторону Кагула помощь понадобилась 12-ти машинам. Всего спасли 200 граждан, в том числе 17 детей».

Из-за снежных заносов до сих пор невозможно движение по некоторых участках трасса Кишинев-Вулканешты, Чумай-Бурлэчены и Слобозия Маре-Вулканешты.

«Дорожники работают в режиме нон-стоп. Ночью были задействованы 225 единиц спецтехники и 373 рабочих. Рассыпали более тысячи тонн реагента».

Синоптики предупреждают, что снегопады, метели и морозы сохранятся и в ближайшие дни.

«В конце следующей недели, 13-го числа днем ожидается минус пять градусов, ночью будет намного холоднее. Но до конца следующей недели температура будет держаться на уровне минус 13-ти», — сказала метеоролог Наталья Унгуряну.

Зарегистрированы минувшей ночью и случаи переохлождения. Несколько человек попали в больницу после падения на скользком тротуаре.

«В Кишиневе зафиксировано три случая гипотермии, на севере страны — один. Состояние пациентов стабильное. Все госпитализированы в Институт скорой помощи». Из-за сложных погодных условий закрыты восемь контрольно-пропускных пунктов. Не работают таможни Тудора, Паланка, Сэиць, Джурджулешты-Рени, Вулканешты, Чадыр-Лунга и Чишмикёй. Приостановлено также и движение паромов.

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