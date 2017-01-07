Последствия непогоды: спасателям пришлось вызволять 200 машин этой ночью
Двести машин вызволили прошлой ночью спасатели из снежных заносов на дорогах. Среди пассажиров, оказавшихся в белом плену, было 16 детей.
Двести машин вызволили прошлой ночью спасатели из снежных заносов на дорогах. Среди пассажиров, оказавшихся в белом плену, было 16 детей.
По вызовам продолжают выезжать 225 сотрудников Службы чрезвычайных ситуаций.
Самое сложное положение дел на юге и в центре Молдовы, где продолжается пурга. В этих регионах работают 80 единиц спасательной спецтехники. На расчистке дорог по всей стране задействованы 225 единиц спецтранспорта. Шесть пунктов пересечения границы на юге Молдовы закрыты. Не работают и два дебаркадэра.
16 населенных пунктов, в основном в Кагульском районе, остаются без света. Закрыта дорога Слобозия Маре — Вулканешты, движение по другим трассам ограничено. На севере ситуация спокойнее. Но там зарегистрирован один из четырех произошедших минувшей ночью случаев переохлаждения. Остальные три были в Кишиневе. По информации синоптиков, следующей ночью морозы усилятся, отступят они только в начале будущей недели.
«Только в Гагаузии спасатели вызволили из заносов 60 автомобилей с пассажирами. На трассе в сторону Кагула помощь понадобилась 12-ти машинам. Всего спасли 200 граждан, в том числе 17 детей».
«Дорожники работают в режиме
Синоптики предупреждают, что снегопады, метели и морозы сохранятся и в ближайшие дни.
«В конце следующей недели, 13-го числа днем ожидается минус пять градусов, ночью будет намного холоднее. Но до конца следующей недели температура будет держаться на уровне минус 13-ти», — сказала метеоролог Наталья Унгуряну.
Зарегистрированы минувшей ночью и случаи переохлождения. Несколько человек попали в больницу после падения на скользком тротуаре.
«В Кишиневе зафиксировано три случая гипотермии, на севере страны — один. Состояние пациентов стабильное. Все госпитализированы в Институт скорой помощи».