В Жулебино восемь человек эвакуировали из спа-отеля из-за угрозы взрыва

«После угрозы взрыва в отеле “Леон” по адресу: Жулебинский бульвар, дом 36, корп.1 проведена эвакуация постояльцев и персонала — всего восьми человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в отель уже прибыли сотрудники экстренных служб.

Позже источник в экстренных службах сообщил РИА Новости о завершении проверки. «В 12.05 проверку завершили. Угроза взрыва не подтвердилась», — сказал собеседник агентства.