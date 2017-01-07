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12:18 (мск), источник: РИА Новости

В Жулебино восемь человек эвакуировали из спа-отеля из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Постояльцев и персонал спа-отеля «Леон» на юго-востоке Москвы эвакуировали в субботу днем из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Источник: РИА Новости

«После угрозы взрыва в отеле “Леон” по адресу: Жулебинский бульвар, дом 36, корп.1 проведена эвакуация постояльцев и персонала — всего восьми человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в отель уже прибыли сотрудники экстренных служб.

Позже источник в экстренных службах сообщил РИА Новости о завершении проверки. «В 12.05 проверку завершили. Угроза взрыва не подтвердилась», — сказал собеседник агентства.

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