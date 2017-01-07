На Демерджи спасатели два часа искали в тумане и темноте пару туристов
В Крыму спасатели отряда «Крым-СПАС» эвакуировали с горы Демерджи двух туристов. Происшествие случилось в пятницу вечером. Об этом сообщает
В Крыму спасатели отряда «Крым-СПАС» эвакуировали с горы Демерджи двух туристов. Происшествие случилось в пятницу вечером. Об этом сообщает
В ведомстве рассказали, что 26-летний парень и 22-летняя девушка
«С пострадавшим для уточнения место нахождения, была установлена мобильная связь и выяснены приблизительное место их нахождения. К предполагаемому месту нахождения туристов немедленно была направлена дежурная смена спасателей в составе 3-х человек на автомобиле повышенной проходимости», — отметили в МЧС.
Установить голосовой контакт с туристами и встретиться с ними сотрудники «Крым-СПАСа» смогли только спустя два часа. Еще полтора часа занял спуск по безопасному маршруту к автомобилю спасателей. Парень и девушка в медицинской помощи не нуждались.