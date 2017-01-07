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14:55 (мск), источник: РИА Крым

На Демерджи спасатели два часа искали в тумане и темноте пару туристов

В Крыму спасатели отряда «Крым-СПАС» эвакуировали с горы Демерджи двух туристов. Происшествие случилось в пятницу вечером. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

В ведомстве рассказали, что 26-летний парень и 22-летняя девушка из-за густого тумана и наступления темноты не смогли самостоятельно продолжить движение и нуждались в помощи спасателей.

«С пострадавшим для уточнения место нахождения, была установлена мобильная связь и выяснены приблизительное место их нахождения. К предполагаемому месту нахождения туристов немедленно была направлена дежурная смена спасателей в составе 3-х человек на автомобиле повышенной проходимости», — отметили в МЧС.

Установить голосовой контакт с туристами и встретиться с ними сотрудники «Крым-СПАСа» смогли только спустя два часа. Еще полтора часа занял спуск по безопасному маршруту к автомобилю спасателей. Парень и девушка в медицинской помощи не нуждались.

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