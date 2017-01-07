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12:52 (мск), источник: РИА Новости

Иракские военные захватили в Мосуле штаб боевиков ИГ из Чечни

БАГДАД, 7 янв — РИА Новости. Бойцы иракской федеральной полиции захватили в Мосуле штаб группировки ИГ (запрещена в РФ), руководивший действиями боевиков-выходцев из Чечни, передает Sputnik со ссылкой на заявления командующих операцией.

Источник: Reuters
Фоторепортаж
Наступление на Мосул

Операция по освобождению Мосула продолжается с октября при участии различных силовых структур Ирака, иракских курдов и коалиции во главе с США. Совместным силам удалось продвинуться и захватить кварталы в восточной части города.

«В штабе найдены карты атак ИГ, которые они провели ранее в различных районах Мосула, федеральная полиция Ирака обнаружила пояса со взрывчаткой и оружие», — цитирует агентство заявление командира структуры Раида Шакера Джаудата.

Он сообщил, что штаб находился в юго-восточной части города.

Командующий операцией в Мосуле Абдель-Амир Яралла добавил, что силовики также установили контроль над расположенным рядом больничным комплексом и кварталом Эль-Гафран, над ними поднят иракский флаг.

Комментарии
1
Антилицемер
Сколько волчару не корми а он всё равно в лес смотрит. Русская Народная поговорка!
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