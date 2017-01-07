Иракские военные захватили в Мосуле штаб боевиков ИГ из Чечни

Операция по освобождению Мосула продолжается с октября при участии различных силовых структур Ирака, иракских курдов и коалиции во главе с США. Совместным силам удалось продвинуться и захватить кварталы в восточной части города.

«В штабе найдены карты атак ИГ, которые они провели ранее в различных районах Мосула, федеральная полиция Ирака обнаружила пояса со взрывчаткой и оружие», — цитирует агентство заявление командира структуры Раида Шакера Джаудата.

Он сообщил, что штаб находился в юго-восточной части города.