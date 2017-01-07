Иракские военные захватили в Мосуле штаб боевиков ИГ из Чечни
БАГДАД, 7 янв — РИА Новости. Бойцы иракской федеральной полиции захватили в Мосуле штаб группировки ИГ (запрещена в РФ), руководивший действиями
БАГДАД, 7 янв — РИА Новости. Бойцы иракской федеральной полиции захватили в Мосуле штаб группировки ИГ (запрещена в РФ), руководивший действиями
Операция по освобождению Мосула продолжается с октября при участии различных силовых структур Ирака, иракских курдов и коалиции во главе с США. Совместным силам удалось продвинуться и захватить кварталы в восточной части города.
«В штабе найдены карты атак ИГ, которые они провели ранее в различных районах Мосула, федеральная полиция Ирака обнаружила пояса со взрывчаткой и оружие», — цитирует агентство заявление командира структуры Раида Шакера Джаудата.
Он сообщил, что штаб находился в
Командующий операцией в Мосуле