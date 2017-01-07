В подмосковном Королеве без отопления остались 59 домов из-за аварии на теплотрассе

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Работники ООО «Теплосеть» устраняют аварию на теплотрассе в подмосковном Королеве, из-за которой в микрорайоне Юбилейный без тепла остались 59 жилых домов, сообщает Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) со ссылкой на представителя пресс-службы Министерства жилищно- коммунального хозяйства Подмосковья.

«В Королеве в субботу с 07:00 в связи с утечкой на теплотрассе прекращена подача теплоносителя. В результате без отопления остались 59 многоквартирных домов разной этажности в микрорайоне Юбилейный. Работает бригада ООО «Теплосеть», — сказал он. На место для контроля за ходом работ направлена бригада Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы.

Без отопления остались дома на улицах Комитетская, Большая Комитетская, Малая Комитетская, Соколова, Лесная, Глинкина, Тихонравова, Героев Курсантов, Маяковского, Парковая, Пионерская, Пушкинская. Температура воздуха в Королеве — минус 26 градусов.