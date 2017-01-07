В подмосковном Королеве без отопления остались 59 домов из-за аварии на теплотрассе
Температура воздуха в Королеве — минус 26 градусов.
Температура воздуха в Королеве — минус 26 градусов.
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Работники ООО «Теплосеть» устраняют аварию на теплотрассе в подмосковном Королеве,
«В Королеве в субботу с 07:00 в связи с утечкой на теплотрассе прекращена подача теплоносителя. В результате без отопления остались 59 многоквартирных домов разной этажности в микрорайоне Юбилейный. Работает бригада ООО «Теплосеть», — сказал он. На место для контроля за ходом работ направлена бригада Московской областной специализированной
Без отопления остались дома на улицах Комитетская, Большая Комитетская, Малая Комитетская, Соколова, Лесная, Глинкина, Тихонравова, Героев Курсантов, Маяковского, Парковая, Пионерская, Пушкинская. Температура воздуха в Королеве — минус 26 градусов.
«Планируемый срок окончания работ уточняется. Ситуация находится на контроле Министерства ЖКХ», — заключил представитель