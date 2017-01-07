В ДТП под Уфой погибли три человека
На трассе М7 под Уфой накануне произошла авария с участием двух автомобилей, есть жертвы.
На трассе М7 под Уфой накануне произошла авария с участием двух автомобилей, есть жертвы.
— Рядом с деревней Вавилово водитель Lada Kalina не справился с управлением и совершил столкновение с Kia Sportage, — рассказал главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. — В результате ДТП погибли три человека и четверо госпитализированы.
Обстоятельства аварии выясняются. Известно, что трое погибших мужчин возвращались с рыбалки.