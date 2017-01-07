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14:26 (мск), источник: "Российская газета"

В ДТП под Уфой погибли три человека

На трассе М7 под Уфой накануне произошла авария с участием двух автомобилей, есть жертвы.

— Рядом с деревней Вавилово водитель Lada Kalina не справился с управлением и совершил столкновение с Kia Sportage, — рассказал главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. — В результате ДТП погибли три человека и четверо госпитализированы.

Обстоятельства аварии выясняются. Известно, что трое погибших мужчин возвращались с рыбалки.

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