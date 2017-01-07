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13:19 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Здание площадью 180 кв. метров сгорело в г.о. Кулебаки Нижегородской области 7 января

Здание площадью 180 кв. метров сгорело в г.о. Кулебаки Нижегородской области 7 января. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, 7 января в 00:01 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании здания в г.о. Кулебаки, р/п Гремячево. В результате пожара обгорели кровля и имущество на площади 180 кв. метров.

Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 19 человек, пять единиц техники.

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