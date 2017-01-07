Транспортный коллапс во Львове: маршрутчики не вышли на работу
С вечера пятницы, 6 января, во Львове на рейсы не выехала большая часть маршрутных автобусов. Об этом сообщили в общественной организации «За качественный транспорт».
С вечера пятницы, 6 января, во Львове на рейсы не выехала большая часть маршрутных автобусов. Об этом сообщили в общественной организации «За качественный транспорт».
«Вечером на рейсы во Львове не выехали 582 автобуса… Утром на рейсы во Львове не выехали 442 из 502 автобусов», — говорится в сообщении.
По состоянию на
Средний показатель количества автобусов по всем АТП: 12,9% от необходимого количества.
Не выехало ни одного автобуса на маршруты №№ 1а, 2а, 4а, 6а, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 33, 35, 36, 37, 38, 39 40, 44, 47а, 48, 54.
Львовяне долгое время ждут транспорт на морозе.