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15:26 (мск), источник: Новости Перми

В Перми после ДТП сгорела машина такси, пострадала пассажирка

Автоавария случилась в пять утра на площади Восстания. Автомобиль службы такси попал в ДТП, в результате чего загорелся. Пассажирка автомобиля пострадала от подушки безопасности.

Сообщение о столкновении двух автомобилей поступила на пульт дежурного в МЧС в 05:28. На место выехала пожарная техника и 4 сотрудника МЧС.

Как рассказали очевидцы в социальной сети, что водитель такси на «Ларгусе», поворачивая с ул. Соликамская в сторону Запруда, столкнулся с автомобилем «Киа», водитель которого нарушил ПДД. В результате «Ларгус» сгорел, а еще сработала подушка безопасности, травмировав пассажирку.



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