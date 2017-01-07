В Перми после ДТП сгорела машина такси, пострадала пассажирка

Сообщение о столкновении двух автомобилей поступила на пульт дежурного в МЧС в 05:28. На место выехала пожарная техника и 4 сотрудника МЧС.



Как рассказали очевидцы в социальной сети, что водитель такси на «Ларгусе», поворачивая с ул. Соликамская в сторону Запруда, столкнулся с автомобилем «Киа», водитель которого нарушил ПДД. В результате «Ларгус» сгорел, а еще сработала подушка безопасности, травмировав пассажирку.







