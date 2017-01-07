Пару из Челябинска целую ночь искали в «Зюраткуле»

Сотрудники НП «Зюраткуль» целую ночь искали в лесу заблудившихся мужчину и женщину из Челябинска, которые потерялись во время лыжного похода, сообщают в пресс-службе национального парка.

Пара связалась с экстренными службами вечером 4 января. Челябинцы рассказали, что собирались перейти озеро Зюраткуль и направиться в сторону Большого Кыла, но потеряли ориентиры и теперь не знают, где находятся. При этом о своём маршруте туристы никого не предупредили, нарушив правила посещения особо-охраняемой территории.

На поиски выехали инспекторы национального парка. Потерявшихся людей удалось обнаружить только к утру 5 января.