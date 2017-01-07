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13:19 (мск), источник: РИА Новости

В Польше из-за морозов погибли десять человек

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Жертвами сильного похолодания в Польше за последние двое суток стали десять человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление властей.

Источник: РИА Новости

«Семь человек скончались в пятницу, этот день принес самое большое число смертей с начала зимы. Еще три жертвы были обнаружены накануне», — заявила представитель Государственного центра безопасности Польши.

Синоптики прогнозируют, что в субботу температура в ряде регионов опустится до —14 градусов.

Полиция призвала население оказывать помощь людям, подверженным риску переохлаждения, особенно бездомным. Власти опасаются, что число жертв заморозков может возрасти.

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