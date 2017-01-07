В Польше из-за морозов погибли десять человек

«Семь человек скончались в пятницу, этот день принес самое большое число смертей с начала зимы. Еще три жертвы были обнаружены накануне», — заявила представитель Государственного центра безопасности Польши.

Синоптики прогнозируют, что в субботу температура в ряде регионов опустится до —14 градусов.

Полиция призвала население оказывать помощь людям, подверженным риску переохлаждения, особенно бездомным. Власти опасаются, что число жертв заморозков может возрасти.