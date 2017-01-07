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14:54 (мск), источник: Tengrinews

Более 200 человек не смогли вылететь из Стамбула в Казахстан

Представитель МИР РК разместил информацию по отмененным рейсам авиакомпании Turkish Airlines.

Источник: Tengrinews

Вылета из Стамбула в Казахстан ожидают более 200 человек, передает Tengrinews.kz. Об этом в Facebook сообщил директор Департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК Марат Игали.

Представитель МИР РК разместил информацию по отмененным рейсам авиакомпании Turkish Airlines.

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«ТК350 из Стамбула в Алматы не прилетели 94 пассажира. Из Стамбула в Астану рейсом ТК354 не прилетели 120 человек. Из Алматы в Стамбул должно было вылететь 150 человек, 80 человек были отправлены через Дубай, Баку и Москву, остальные 70 остались на завтрашний рейс. Из Астаны в Стамбул с рейса ТК355 осталось 7 человек, другие были перенесены на ТК345, который планируется 8 января, в также переписаны на рейсы других перевозчиков. Из Стамбула в Алматы и в Астану на сегодняшний вечер стоят по расписанию. Итого из Стамбула в РК не прилетело 214 человек. По информации авиакомпании им предоставляются все услуги предусмотренные при задержке рейса», — написал Марат Игали.

Ранее на своей странице в соцсети он также отмечал, что рейс Air Astana из Алматы в Стамбул, вылетевший 6 января, приземлился в Анталии. 60 пассажиров ждут открытия аэропорта. Рейс из Стамбула в Алматы на вылет ожидают около 120 пассажиров авиакомпании Air Astana. Из Казахстана в Стамбул очередными рейсами авиакомпании должны вылететь 77 человек.

Как рассказали Tengrinews.kz казахстанские туристы, застрявшие в Стамбуле, изначально вылет должен был быть осуществлен 6 января в 22.00 по местному времени.

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