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14:34 (мск), источник: ИА Татар-информ

Житель Челнов погиб на пожаре из-за непотушенного окурка

Пожилой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Набережных Челнах случился пожар, в результате которого погиб пожилой мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Трагический случай произошел сегодня в 8 часов утра в доме № 9 по улице Татарстана в квартире на четвертом этаже. На место происшествия прибыл дежурный караул ПСЧ-54. Хозяин квартиры находился на месте и сообщил пожарным, что в спальной комнате находится его 63-летний тесть.

Проникнув в квартиру, пожарные обнаружили в спальной комнате на кровати тело пенсионера. По словам зятя, его тесть находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за неосторожности при курении. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

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