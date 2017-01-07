Житель Челнов погиб на пожаре из-за непотушенного окурка

В Набережных Челнах случился пожар, в результате которого погиб пожилой мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Трагический случай произошел сегодня в 8 часов утра в доме № 9 по улице Татарстана в квартире на четвертом этаже. На место происшествия прибыл дежурный караул ПСЧ-54. Хозяин квартиры находился на месте и сообщил пожарным, что в спальной комнате находится его 63-летний тесть.

Проникнув в квартиру, пожарные обнаружили в спальной комнате на кровати тело пенсионера. По словам зятя, его тесть находился в состоянии алкогольного опьянения.