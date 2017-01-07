В ДТП на главной улице Астаны пострадали два пешехода

По факту ДТП, имевшего место 6 января около 11 часов по проспекту Республики, полицейскими проводится административное производство, пояснили в пресс-службе.

«Водитель автомашины марки BMW, следуя по проспекту Республики, допустил столкновение с автомобилем марки Toyota, который следовал в попутном направлении прямо, после чего от удара по инерции автомашина Toyota допускает наезд на пешеходов, которые проходили проезжую часть в установленном месте. В результате ДТП телесные повреждения получили пешеходы 1989 и 1972 годов рождения», — рассказали в ДВД Астаны.

По словам полицейских, водитель автомобиля марки BMW привлечен к административной ответственности по статье 610 КоАП РК. Проводится дознание. С видео дорожного происшествия поделился пользователь Фейсбука Аян Есет.