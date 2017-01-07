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13:48 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв пожара на северо-востоке Москвы возросло до трех

Москва. 7 января. INTERFAX.RU — Тела еще двух погибших были обнаружены при разборе завалов на месте пожара на Ярославском шоссе в Москве, сообщил «Интерфаксу» в субботу источник в экстренных службах города.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе разбора завалов на месте пожара обнаружены тела еще двоих погибших», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что столичный главк СКР начал проверку по факту гибели мужчины в ходе пожара на северо-востоке Москвы. «В настоящее время на месте происшествия работают следователи ГСУ СК России по городу Москве и сотрудники оперативных служб. Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

По данным следствия, «в результате тушения пожара было обнаружено тело мужчины на вид 40 лет».

В субботу в 6:10 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Ярославское шоссе, дом 55, корпус 1. Отмечалось, что пожар происходил в отдельно-стоящем административном 2-х этажном здании на общей площади около 700 квадратных метров.

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