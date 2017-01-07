Число жертв пожара на северо-востоке Москвы возросло до трех

«В ходе разбора завалов на месте пожара обнаружены тела еще двоих погибших», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что столичный главк СКР начал проверку по факту гибели мужчины в ходе пожара на северо-востоке Москвы. «В настоящее время на месте происшествия работают следователи ГСУ СК России по городу Москве и сотрудники оперативных служб. Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

По данным следствия, «в результате тушения пожара было обнаружено тело мужчины на вид 40 лет».