В бизнес-центре в Баку произошла стрельба, есть погибший
БАКУ, 7 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Вооруженный инцидент произошел в
БАКУ, 7 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Вооруженный инцидент произошел в
«В Баку в бизнес центре “Dəmirci Tower” произошла стрельба. Инцидент произошел на третьем этаже
Как уточняется, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
В то же время агентство Репорт сообщает, что неизвестный мужчина среднего возраста застрелил девушку, которая работала в офисе «Иракских авиалиний».
Предполагается, что убийство совершено на бытовой почве.
По факту проводится расследование в Хатаинской районной прокуратуре.