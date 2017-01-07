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14:04 (мск), источник: РИА Новости

В бизнес-центре в Баку произошла стрельба, есть погибший

БАКУ, 7 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Вооруженный инцидент произошел в бизнес-центре в Баку, есть погибший, сообщает в субботу агентство АПА.

Источник: РИА Новости

«В Баку в бизнес центре “Dəmirci Tower” произошла стрельба. Инцидент произошел на третьем этаже бизнес-центра, в офисе “Иракских авиалиний”. Сообщается об одном убитом», — передает агентство.

Как уточняется, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В то же время агентство Репорт сообщает, что неизвестный мужчина среднего возраста застрелил девушку, которая работала в офисе «Иракских авиалиний».

Предполагается, что убийство совершено на бытовой почве.

По факту проводится расследование в Хатаинской районной прокуратуре.

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