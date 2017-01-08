В ДТП между Серовом и Екатеринбургом пострадали 5 человек, в том числе один ребенок

6 января в 11.30 на 96 км автодороги Серов — Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб и травмированы пятеро граждан. Среди пострадавших несовершеннолетний ребенок.

Мужчина 1960 года рождения, имеющий 17-летний стаж вождения, двигался на автомобиле «Форд-Фокус». По предварительным данным, гражданин выбрал скорость движения, не соответствующую дорожным и метеорологическим условиям, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Шевроле — Круз» под управлением мужчины 1971 года рождения, стаж вождения которого составляет 19 лет.

В результате аварии погибла женщина 1959 года рождения — пассажирка «Форд фокус». Водители обоих иномарок и ехавшие с ними в качестве пассажиров женщины 1970 и 1992 годов рождения получили травмы. Кроме того, в салоне «Форд фокус» на заднем сиденье без детского удерживающего устройства находился пятилетний мальчик. Ребенок получил травмы в виде ушибленной раны грудной клетки, тупую травму живота, сотрясение головного мозга. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.