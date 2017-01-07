Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
10 обидных заблуждений о психологах
Клинтон приняла решение по поводу инаугурации Трампа
Как отмечали Новый год в СССР
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Первая «первая леди». За что советский народ не любил Горбачеву5 января 1932 года родилась Раиса Горбачева, супруга последнего лидера СССР.
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Центровой «Лейкерс» Мозгов поучаствовал в разгроме «Майами»
Шайба Панарина принесла «Чикаго» победу над «Каролиной»
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
10«Мин нет»
14Рождество Христово в городах России
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14:46 (мск), источник: Kazinform

В атырауской школе убит учитель физкультуры

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В одной атырауских школ убит учитель физкультуры, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тело учителя с несовместимыми с жизнью травмами было обнаружено в средней школе № 16. Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК, предусматривающей наказание за убийство.

В ходе расследования по подозрению в убийстве задержан 49-летний сантехник школы. По предварительной версии, убийство произошло в ходе совместного распития спиртных напитков", — сообщила руководитель пресс-службы ДВД Атырауской области Гульназира Мухтарова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Спецслужбы ФРГ заподозрили российских хакеров в атаке на ОБСЕ
Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством
Иракские военные захватили в Мосуле штаб боевиков ИГ из Чечни
США в 2016 году сбросили более 26 тысяч бомб на семь стран
Патриарх Кирилл раскритиковал провокации в культуре
Полиция Флориды: при стрельбе в аэропорту пострадали 37 человек
Пентагон не прекратит полеты B-52 из-за отвалившегося двигателя
Спорт
ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Евролиге-2016/17 Баскетболисты московского ЦСКА на выезде проиграли мадридскому «Реалу» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь