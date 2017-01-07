В атырауской школе убит учитель физкультуры

«Тело учителя с несовместимыми с жизнью травмами было обнаружено в средней школе № 16. Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК, предусматривающей наказание за убийство.

В ходе расследования по подозрению в убийстве задержан 49-летний сантехник школы. По предварительной версии, убийство произошло в ходе совместного распития спиртных напитков", — сообщила руководитель пресс-службы ДВД Атырауской области Гульназира Мухтарова.