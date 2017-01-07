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16:25 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове в результате ДТП погибли два человека

В Ростове-на-Дону 7 января произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Авария случилась на трассе М-4 «Дон» около 09:00. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, столкнулись автомобили Hyundai Accent и Mazda CX-7. По предварительным данным, 32-летний хозяин корейской иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Mazda.

В результате столкновения погибли водитель и пассажир автомобиля Hyundai. Причины происшествия уточняются.

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