В Ростове в результате ДТП погибли два человека

В Ростове-на-Дону 7 января произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
Авария случилась на трассе М-4 «Дон» около 09:00. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, столкнулись автомобили Hyundai Accent и Mazda CX-7. По предварительным данным, 32-летний хозяин корейской иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Mazda.
В результате столкновения погибли водитель и пассажир автомобиля Hyundai. Причины происшествия уточняются.