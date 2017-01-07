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15:08 (мск), источник: Новый Калининград

Два вагона-цистерны сошли с рельс рядом с Калининградским портом

Инцидент произошел в пятницу вечером во время маневровых работ.

Источник: Reuters

В Калининграде две топливные цистерны сошли с рельс. Об этом в субботу «Новому Калининграду.Ru» сообщили в пресс-службе Калининградской железной дороги.

Инцидент произошел в пятницу вечером во время маневровых работ. Цистерны были пустые. «Сход цистерн произошел в 16:38 на подъездных путях торгового порта. Всего в составе было четыре вагона, их перемещали с места на место», — рассказали в пресс-службе.

Помощь в подъеме цистерн оказывала КЖД. Цистерны поставили на рельсы с помощью восстановительного поезда.

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