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16:11 (мск), источник: 112.ua

В Запорожской обл. мужчина убил брата в больничной палате

Между братьями возник конфликт.

В Запорожской области мужчина убил родного брата в больничной палате. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Запорожской области.

Согласно сообщению, убийство произошло в ночь с 6 на 7 января.

«В палате медицинского учреждения, расположенного по ул. Перспективной, между пациентами, которые, к тому же были родственниками, возник конфликт. В его ходе 34-летний неработающий житель Энергодара нанес удар ножом в область грудной клетки своему брату — ровеснику. Последний скончался на месте», — отмечается в сообщении.

Подозреваемого задержали и изъяли у него орудие преступления.

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Новости 112. Выпуск от 15:00, 07.01.2017
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