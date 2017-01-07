В Запорожской обл. мужчина убил брата в больничной палате
Между братьями возник конфликт.
Между братьями возник конфликт.
В Запорожской области мужчина убил родного брата в больничной палате. Об этом сообщает
Согласно сообщению, убийство произошло в ночь с 6 на 7 января.
«В палате медицинского учреждения, расположенного по ул. Перспективной, между пациентами, которые, к тому же были родственниками, возник конфликт. В его ходе 34-летний неработающий житель Энергодара нанес удар ножом в область грудной клетки своему брату — ровеснику. Последний скончался на месте», — отмечается в сообщении.
Подозреваемого задержали и изъяли у него орудие преступления.