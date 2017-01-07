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16:42 (мск), источник: 365info.kz

Подземные толчки зафиксированы в 195 км от Алматы

Сейсмологическая опытно-промышленная экспедиция зафиксировала 7 января три землетрясения.

Источник: 365info.kz

Все они произошли относительно недалеко от Алматы, но на территории соседних государств. В 08.59 зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1 на расстоянии 195 км от мегаполиса в Кыргызстане. В 11.35 толчки зафиксированы на территории Китая, их магнитуда — 4,3, расстояние до Алматы — 282 км. И в 14.36 произошло землетрясение магнитудой 4,3 на границе Кыргызстана и Таджикистана в 514 км от Алматы.

Во всех трех случаях никто толчки не почувствовал.

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