Подземные толчки зафиксированы в 195 км от Алматы

Все они произошли относительно недалеко от Алматы, но на территории соседних государств. В 08.59 зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1 на расстоянии 195 км от мегаполиса в Кыргызстане. В 11.35 толчки зафиксированы на территории Китая, их магнитуда — 4,3, расстояние до Алматы — 282 км. И в 14.36 произошло землетрясение магнитудой 4,3 на границе Кыргызстана и Таджикистана в 514 км от Алматы.



Во всех трех случаях никто толчки не почувствовал.