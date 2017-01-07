В Таразе горел крупный торговый центр

В Таразе в торговом центре «Мынбулак» произошел пожар. Уничтожены 18 вещевых бутиков, сообщает КазТАГ.

«7 января в 4.27 на номер “101” поступило сообщение о задымлении вещевого бутика миниторгового центра “Мынбулак” Тараза. В 4.34 прибывшими на место пожарными расчетами было установлено, что горит 2-этажный миниторговый центр с вещевыми бутиками», — сообщила пресс-секретарь ДЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева.

«Пожаром уничтожены 18 бутиков, пластиковые окна, перегородки и товары народного потребления — игрушки, одежда», — добавила представитель ДЧС. Она уточнила, что в 5.27 пожар был локализован и в 6.11 ликвидирован на площади 450 кв.м. Причины и материальный ущерб устанавливаются. «Увеличению площади пожара и быстрому распространению огня (…) способствовали конструкции бутиков, выполненные из легковоспламеняющихся стройматериалов, пластиковые сайдинги», — подчеркнула Мунатаева. По ее данным, на тушении пожара от ДЧС области было задействовано 76 человек личного состава и 15 единиц техники.