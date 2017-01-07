Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Польша отправила России ноту, связанную с заявлением Путина
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Первая «первая леди». За что советский народ не любил Горбачеву5 января 1932 года родилась Раиса Горбачева, супруга последнего лидера СССР.
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как отмечали Новый год в СССР
В теракте в Стамбуле погибли известный миллиардер и его друг
Мужчина убил на Новый год экс-супругу и ее гостей
ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Евролиге-2016/17
«Краснодар» не намерен отпускать Смолова
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
16:38 (мск), источник: Nur.kz

В Таразе горел крупный торговый центр

Уничтожены 18 вещевых бутиков.

В Таразе в торговом центре «Мынбулак» произошел пожар. Уничтожены 18 вещевых бутиков, сообщает КазТАГ.

«7 января в 4.27 на номер “101” поступило сообщение о задымлении вещевого бутика миниторгового центра “Мынбулак” Тараза. В 4.34 прибывшими на место пожарными расчетами было установлено, что горит 2-этажный миниторговый центр с вещевыми бутиками», — сообщила пресс-секретарь ДЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева.

«Пожаром уничтожены 18 бутиков, пластиковые окна, перегородки и товары народного потребления — игрушки, одежда», — добавила представитель ДЧС. Она уточнила, что в 5.27 пожар был локализован и в 6.11 ликвидирован на площади 450 кв.м. Причины и материальный ущерб устанавливаются. «Увеличению площади пожара и быстрому распространению огня (…) способствовали конструкции бутиков, выполненные из легковоспламеняющихся стройматериалов, пластиковые сайдинги», — подчеркнула Мунатаева. По ее данным, на тушении пожара от ДЧС области было задействовано 76 человек личного состава и 15 единиц техники.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Арестовано руководство ЕНПФ
В Госдуме прокомментировали прибытие танков США в Евросоюз
Спецслужбы ФРГ заподозрили российских хакеров в атаке на ОБСЕ
Иракские военные захватили в Мосуле штаб боевиков ИГ из Чечни
Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством
Патриарх Кирилл раскритиковал провокации в культуре
В результате ДТП в Марокко сгорели заживо десять человек
Пентагон не прекратит полеты B-52 из-за отвалившегося двигателя
Спорт
ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Евролиге-2016/17 Баскетболисты московского ЦСКА на выезде проиграли мадридскому «Реалу» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь