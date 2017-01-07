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17:02 (мск), источник: Ipress.ua

В Одессе бомж из ревности задушил своего знакомого

В Одессе мужчина приревновал свою подругу к знакомому, за что задушил соперника веревкой.

Источник: Ipress.ua

Подозреваемый в убийстве задержан, заявили в пресс-службе региональной полиции, информирует «112 Украина».

Трое бездомных, двое мужчин и женщина, нашли приют в нежилом помещении по ул. Левитана. Около 2:30 ночи на почве ревности мужчины поссорились, в результате чего 30-летний выходец из Николаевской области задушил веревкой своего 27-летнего соперника. Нападавший скрылся, а женщина обратилась к правоохранителям.

Работники Киевского отдела полиции установили личность правонарушителя. На его поиск ориентировали весь личный состав правоохранительных органов Одессы. Вскоре подозреваемого задержали бойцы Национальной гвардии на вул. Большой Арнаутской и доставили в полицию.

«Задержанному сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет», — сказала начальник Киевского отдела полиции Ирина Голодиченко.

Напомним, что сотрудники полиции задержали в Одессе подозреваемого в совершении двойного убийства в новогоднюю ночь в Одесской области.

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